6 Şubat 2023 Depremi'nde Adıyaman'da hayatını kaybeden Evren Çavdır ve Şampiyon Melekler anısına düzenlenen "Evren Çavdır II. Geleneksel Anı Satranç Turnuvası", Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği'nin (LSD) iş birliğiyle Acapulco Resort Hotel'de yapıldı.

KTMMOB tarafından verilen bilgiye göre, turnuva, Şampiyon Melekler ve 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Turnuvanın açılış hamlesini ise KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Çelik ve LSD Başkanı Haluk Ramon Serhun yaptı.

Dokuz yaş ve üzeri lisanslı ve lisanssız sporcuların katılımıyla, dokuz tur şeklinde hızlı satranç formatında düzenlenen turnuvanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreni, Evren Çavdır'ın özgeçmişinin anlatıldığı video gösterimi ile başladı. Ardından KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Gazimağusa Belediye Başkanı ve Evren Çavdır'ın dayısı Süleyman Uluçay, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ve LSD Başkanı Haluk Ramon Serhun turnuvanın anlam ve önemine ilişkin konuşmalarda bulundu.

- Aysal: "Evren Çavdır’ın adını yaşatmaya devam edeceğiz"

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, turnuvada yaptığı konuşmada Evren Çavdır'ın birlik ve meslek odaları için verdiği emeğe vurgu yaparak, "Evren, bizim en değerli yol arkadaşlarımızdan biriydi. Hem KTMMOB'yi hem de Bilgisayar Mühendisleri Odası'nı en iyi şekilde temsil eden bir meslektaşımızdı. Onun adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Aysal, Çavdır'ın KTMMOB'de önemli görevlerde bulunduğunu belirterek, "53. ve 54. dönemlerde yönetim kurulumuzun özel bir yöneticisiydi. Daha sonra Genel Sekreterlik görevini de en iyi şekilde yerine getirdi. 55. dönemde de KTMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak görev yaptı" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan gençlerin Evren Çavdır'ın meslek hayatından örnek alabileceklerini belirten Aysal, “Satranç Turnuvası’na katılan gençler için ilham verici bir isimdi. Bu yüzden, Evren’in özgeçmişini video olarak sizlerle paylaştık. Genç yaşına sığdırdığı başarıları ve bıraktığı izi paylaşmak istedik.” dedi, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen Lefkoşa Satranç Derneği yetkililerine ve Çavdır ailesine teşekkür etti.

- Uluçay: "Evren'in dostlarının yanımızda olması bizlere teselli ve güç veriyor"

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Evren Çavdır'ın dayısı Süleyman Uluçay ise konuşmasında, “Bu acıyı hissettiğimiz zaman dostlarımızın, Evren’in dostlarının yanımızda olması bizlere önemli bir teselli ve güç veriyor. Bundan güzel bir vefa olamaz. Gençlere de örnek oluyorsunuz” diyerek turnuvaya katılım gösteren herkese teşekkür etti.

- Taşkın: "Değerlerimizin ismini bu tür organizasyonlarla yaşatmalıyız"

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ise, “Bizlere düşen değerlerimizin ismini bu tür organizasyonlar ile yaşatmaktır” diyerek turnuvaya destek veren KTMMOB ve Lefkoşa Satranç Derneği'ne teşekkür etti ve turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.

- Serhun: "Anı turnuvalarına katkı koymaya devam edeceğiz"

Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Haluk Ramon Serhun da “Dernek ve birliklerin görevlerinden biri de anı turnuvaları düzenlemek veya düzenlenen farklı anı etkinliklerine katkı koymaktır. Bizler Lefkoşa Satranç Derneği olarak hem kendi bünyemizde hem de farklı yerlerde düzenlenen anı turnuvalarına her zaman katkı koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz.” dedi.

Düzenlenen satranç turnuvasının başarıyla tamamlandığını dile getiren Serhun, turnuvaya katkı koyan KTMMOB, Satranç Federasyonu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, turnuvanın gelecek yılda daha geniş bir katılımla düzenleneceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, turnuvada dereceye giren sporculara ve özel ödül kazananlara ödülleri takdim edildi.

KTMMOB tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar şu şekilde:

"Genel Kategori: 1) Kemal Yıldırım, 2) Ahmet Paşa 3) Hüseyin Sertbay, 4) Gökhan Şeker, 5) Arda Köle; KTMMOB Özel Ödülü: Nejat Kıraçoğlu; Veteran Özel Ödülü: Haluk Ramon Serhun; Özel Teşvik Ödülü: Dipkarpaz Kültür Evi Satranç Ekibi; 9 yaş: 1) Aziz Haklıgil, 2) Hasan Erk, 3) Gale Sel; 10 Yaş: 1) Arkın Köle, 2) Şenol Soyal, 3) Atlas Ersoyİ; 11 Yaş: 1) Çınar Tüzünkan, 2) Boran Özdoğan, 3) Zen Arıkbuka; 12 Yaş: 1) Martin Lenoks, 2) Reyhan Arslan, 3) Demir Cengiz; 13 Yaş: 1) Amir Ali Amantaev, 2) Halid Arda Aydın, 3) Barış Bahriyeli; 14 Yaş: 1) Mustafa Kemal Ata Aydın, 2) Baran Bulancak, 3) Baran Alkan"

Törenin sonunda, KTMMOB ile dayanışma gösteren Lefkoşa Satranç Derneği'ne "Teşekkür Plaketi" takdim edilirken, turnuvada görev alan hakemlere de "Teşekkür Belgesi" sunuldu. Etkinlik, katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.