Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Resmi Evrak Sahteleme suçlarından tutuklanan zanlı Ahmet Aktaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Aktaş’ın 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Merkez Karakolu’na gelerek pasaportunu kaybetmemesine ve iş yerinde olmasına rağmen, resmi evrak olan kayıp formunu doldurup, 19.03.2023 tarihinde Lefkoşa’da bir yerde kaybettiğini beyan edip, resmi evrağı sahteleyerek görevli memura verip, tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 22.03.2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının 27.07.23 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının beyanlarının araştırıldığını söyleyerek, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.