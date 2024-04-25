Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Annan Planı’na ilişkin düzenlediği panellerle ilgili eleştirilerde bulundu, devlete sahip çıkma çağrısı yaptı.

Bayar, ana muhalefet CTP’nin Annan Planı’na ilişkin düzenlediği panellerin içeriği ve zamanlamasıyla ilgili eleştiride bulunarak, “Gönül arzu ederdi ki 23 Nisan günü yapılacak olan panel münhasıran Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza hasredilseydi.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile çözüldüğü, Kıbrıs’ta çözüm ve barış sağlandığını belirten Bayar, "anlaşmanın Anavatan Türkiye’nin desteklediği şekilde egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm olacağını" söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin, Filistin’de ateşkes konusunda tedbirler almadığını, İsrail’i desteklediğini belirten Bayar, bu devletlerin Annan Planı konusunda sözlerini tutmadıklarını kaydetti.

Bayar, “Gerek Annan Planı, gerekse Crans Montana süreçlerine kadar uzanan çözüm müzakerelerinin bir netice vermediği ve bunların da müsebbibinin Rum tarafının, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ unvanı ile AB üyeliğini arkasına almış olmasının şımarıklığı ile ortaya koyduğu uzlaşmaz tutumu olduğu ortadadır” dedi.

TMT Mücahitler Derneği’nin iki devletli çözüme tam destek verdiğini belirten Bayar, “Bunun gerçekleşmesi için tüm siyasi partilerimizin el ve gönül birliği içinde devletimize sahip çıkarak onu her anlamada kalkındırması, tüm halkımızın refahı ve mutluluğunu sağlayarak, Anavatanımızın desteği ile Büyük Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmasıyla tanıtma faaliyetlerine güç vermesi, canımızı ortaya koymuş olan bizlerin, şehit ve gaziler adına en halisane dilek ve beklentilerimizdir” ifadelerini kullandı.

Devlete sahip çıkma çağrısında bulunan Bayar, tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı, şehitlere Allah’tan rahmet, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm gazilere şükranlarını sundu.





