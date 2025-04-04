(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Ali Kemal BUMİN mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 04.04.2025 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ali Kemal BUMİN'in ikametgâhında yapılan aramada konu ikametgahın mutfak odası içerisinde Samsung marka mikrodalga içerisinde 1 adet "Sigsauer" marka seri numarası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca ve 24 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının silahı kimden aldığını söylediğini, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, emare alınan tabanca balistik incelemeye gönderildiğini, sonucun beklendiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.