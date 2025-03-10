Baf’ta cumartesi günü, evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği tespit edilen 63 yaşındaki bir şahsın tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren narkotik polisinin, şahsın evine baskın yaparak yatak odasında uyuşturucu yetiştirmek amaçlı kurulmuş özel lambalar, termometre, nem göstergesi ve çeşitli ekipmanların yanı sıra uzunluğu 14 ile 30 santim arasında değişen hintkeneviri fideleri bulduğunu yazdı.

Gazete, polisin diğer odalarda da toz halinde 19 gram hintkeneviri ile hassas terazi, bahçede de yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri bulduğunu kaydetti.

Haberde, şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.