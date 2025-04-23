(Kamalı Haber) - Lefkoşa Arabahmet Bölgesindeki evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı Nurullah Batıray yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Arabahmet Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Nurullah Batıray’a ait ikametgahta alınan bir bilgi üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan yatağın üzerindeki ilaç sepeti içerisinde yaklaşık 1 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.