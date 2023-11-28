Edremit’te bir evde, Girne’de ise bir dükkandan meydana gelen hırsızlık olaylarında zanlı görülen toplam 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Kasım tarihleri arasında, Edremit’te bir evin balkon penceresinden içeriye girilerek, oturma ve yatak odasındaki dolaplarda muhafaza edilen toplam 31 bin 500 ABD Doları, 150 sterlin ile 1000 TL nakit para, kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.G.(K-40) ve S.P.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 27 Kasım’da saat 02.00 sıralarında, Girne’deki bir büfenin penceresi açılarak içeriye girildi ve muhtelif markalardaki toplam 34 adet puro çalındı.

Polis, hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında, zanlı olarak gördüğü M.C.E.(E), S.G.(E) ve V.C.Ç.'yi (E) tespit ederek tutukladı.