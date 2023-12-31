Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından gerçekleştirilen Eurobarometre sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türkler ile Rumların, NATO’nun Kıbrıs sorununun çözümü durumunda garantilerde söz hakkı ve role sahip olması perspektifine karşı olduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi, “Çözüm Garantileriyle İlgili Olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumlar NATO’ya Karşı” başlıklı haberinde, ankete göre vatandaşların Avrupa Birliği'ne (AB) ise daha fazla güvendiklerinin görüldüğünü yazdı.

-Kıbrıslı Rumlar yüzde 71, Kıbrıslı Türkler yüzde 57

Bunun Kıbrıslı Rumlar açısından belki de beklenen bir şey olduğunu, Kıbrıslı Türkler açısından ise oldukça şaşırtıcı olduğunu öne süren gazete, ankete göre Kıbrıslı Rumların yüzde 71’i ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 57’sinin NATO’ya güvenmediğini belirtti.

Bununla birlikte ankete göre Kıbrıslı Rumların yalnızca yüzde 19’u, Kıbrıslı Türklerin de yüzde 27’sinin NATO’ya güvendiğini dile getirdiğini kaydeden gazete, Kıbrıslıların daha çok AB’ye güvendiğine işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlara göre AB’yle ilgili olarak daha olumlu bir imaja sahip olduklarının görüldüğünü kaydeden gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 32’si ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 48’inin AB’yle ilgili olumlu imaja sahip olduklarını söylediklerini, Rumların yüzde 42’si ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 27’sinin ise tarafsız bir görüşe sahip olduklarını iletti.

Gazete diğer bir yandan, Kıbrıslı Rumların yalnızca yüzde 26’sı ile Kıbrıslı Türklerin de yalnızca yüzde 20’sinin Avrupa Birliğiyle ilgili olumsuz bir görüşe sahip olduklarını ifade ettiğini aktardı.

Araştırmada öne çıkan bulgulardan birinin Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun AB müktesebatının uygulanmasının ülke topraklarının tamamına genişletilmesi perspektifine olumlu bakması olduğunu da kaydeden gazete, bu oranın zamanla arttığına işaret etti.

Bunun, çoğunluğun Kıbrıs sorununun çözüm perspektifine olumlu baktığını gösteren bir şey olduğunu, çünkü bunun AB müktesebatının uygulanmasının ülke topraklarının tamamına genişletilmesi açısından tek çıkış yolu olduğunu öne süren gazete, Kıbrıs Türk tarafından ankete katılanların yüzde 47’sinin bu soruya olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

Gazete bu oranın Mayıs-Haziran 2023 döneminde yapılan bir önceki ankete göre yüzde 13 oranında arttığına da işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin yalnızca yüzde 9’unun bu soru karşısında olumsuz görüş belirttiğini yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin bu gelişmenin hayata geçirilmesinden faydalanacağını düşünenlerin oranının ise yüzde 55 olduğunu belirtti.

Anket sonuçlarına göre Kıbrıslı Türkler ile Rumların AB’ye farklı bir mercekten baktığını da yazan gazete, katılımcılara “şahsen sizin için AB ne anlama geliyor sorusu” yöneltildiğini ve Kıbrıslı Türkler ile Rumların ise buna ilk beş sırada farklı sıralamayla iki ortak yanıt verdiğini (euro ve demokrasi), geriye kalan yanıtların ise farklı olduğunu iletti.

Kıbrıslı Türklerin bu soruya ilk sıralarda "ekonomik refah, demokrasi, sosyal güvenlik, gelecek nesillerle ilgili hayata kalitesi ve euro" yanıtını verdiğini yazan gazete, Kıbrıslı Rumların ise bu soruya ilk sıralarda "her AB vatandaşının herhangi bir AB ülkesinde seyahat etme, tahsil yapma ve çalışma imkanı, euro, kültürel çeşitlilik, barış ve demokrasi" yanıtını verdiğini iletti.

Gazete verilen yanıtlardan, her toplumun öncelikleri ve AB’den beklentilerinin farklı olduğunun görüldüğünü iletti.

-Dört ortak değer, bir farklılık

Kıbrıslı Türkler ile Rumlar tarafından daha önemli kabul edilen değerlerin birçok ortak noktaya ve birkaç farklılığa sahip olduğunun görüldüğünü de kaydeden gazete, Kıbrıslı Türkler ile Rumların ilgili soruya sıralamada küçük farklarla birlikte, ilk beş sırada dört ortak yanıt verdiklerini belirtti.

İki tarafın da bu soruya ilk sırada "insan hakları" yanıtın verdiğini yazan gazete, Kıbrıslı Rumların bu soruya ikinci sırada "barış", üçüncü sırada "insan yaşamına saygı", dördüncü sırada ise "demokrasi" yanıtını verdiğini, Kıbrıslı Türklerin ise bu soruya ikinci sırada "demokrasi", dördüncü sırada "insan yaşamına saygı", 5’inci sırada ise "barış" yanıtını verdiğini iletti.

Gazete, Rumların bu soruya beşinci sırada "din" yanıtını verdiğini, Kıbrıslı Türkler açısından ise dinin 10’uncu sırada olduğunu kaydetti. (Kıbrıslı Türkler için üçüncü sıradaki değer belirtilmedi)

-İkisi de seslerinin duyulmadığını hissediyor

Anket sonuçlarına dayanarak Kıbrıslı Türkler ile Rumların iki ortak özelliğine daha yer veren gazete, Kıbrıslı Türkler ile Rumların ilk olarak “demokrasinin ülkelerindeki işleyiş şeklinden memnun olmadıklarını”, ikinci olarak ise “seslerinin ülkelerinde duyulmadığını hissettiklerini” iletti.

Gazete kamuoyuyla paylaşılan araştırmada, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı Türklere yöneltilen sorularda yer alan “ülke” ifadesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” mi, yoksa KKTC mi olduğunu açıklığa kavuşturmadığını da kaydetti.

Gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 53’ü ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 51’inin ilgili soruya, demokrasinin ülkedeki işleyiş şeklinden memnun olmadıkları yanıtını verdiklerini vurguladı.

Kıbrıslı Rumların yüzde 68’i, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 54’ü ülkelerinde seslerinin duyulup duyulmadığı