Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (ÇMD TSM) Korosu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapılan 6. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’ne katıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Korosu, Festival kapsamında konser verdi.

Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort'ta düzenlenen etkinlikte sırayla şu korolar yer aldı:

“KKTC - Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu , İstanbul - Acarkent Musiki Derneği TSM Korosu, Almanya - Hamburg Akademi Korosu, İstanbul - Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, Bursa - Nilüfer Bel.ve Makina Müh.Odası TSM Korosu, İstanbul - İstanbul Kültürler Korosu.”