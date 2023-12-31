Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Narko Güç-2023 Operasyonu”yla Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin TL nakit para bulundu, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda (Narko Güç-2023 Operasyonu), Hamitköy’de O.K.O.’nun (E-25) tasarrufunda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin TL nakit para ve ardından Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1,800 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

O.K.O. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.(E-23) ile M.C.A. (E-21) tutuklandı.