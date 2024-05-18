Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BTM 1. Lig’de play-off şampiyonluğunu elde ederek Birinci Lig’e yükselen Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü'nün 80. Yıl Şampiyonluk Balosu’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, 1943’te kurulan ve Mesarya’nın merkezi konumunda bulunan Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü'nün 10 yıl sonra yeniden birinci lige yükselmesi nedeniyle düzenlenen baloda Vadilililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, bu büyük başarıda emeği geçen başta Ayşe Menteş başkanlığında Yönetim Kurulu’nu, teknik direktörü, futbolcuları, taraftarları ve tüm Vadili köylülerini kutlayarak, yeni sezonda Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü’ne başarılar diledi.

Vadili ve Mesarya’nın ekonomik olarak gelişmesiyle çok daha fazla sponsor, bağış ve katkılar sağlanabileceğine de vurgu yapan Tatar, "İnşallah Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kuĺubü’nü Süper Lig'de de göreceğiz." dedi.

Tatar Kıbrıs Türk gençliğinin kulüplerine sahip çıkmasının önemli olduğunu da ifade ederek, KKTC’de futbol dışında 33 ayrı federasyonda spor yapıldığını söyledi.

"Kıbrıs Türk gençliği sporda ambargo ve kısıtlamalarla büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır." diyen Cumhurbaşkanı Tatar," Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramınızı şimdiden kutluyorum." şeklinde konuştu.

80. Yıl şampiyonluk Balosu’nda, "Vadili Türk Çiftçiler Birliği’nin tarihsel süreçte elde ettiği başarılarında Nurettin Tüzel’in kulübe büyük katkıları olmuştur." diyen Tatar, "Kendisini buradan kutluyor, sağlık huzur ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.