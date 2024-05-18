Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar kadınların abaya giymek zorunda olduğu Suudi Arabistan'da ülke tarihinde mayolu modellerin yer aldığı ilk defile düzenlendi.

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın çalışmalarının yer aldığı havuz başı defilesinde çoğu modelin omuzları açıkta, bazılarının göbekleri görünüyordu.

Defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

2017'de tahtın ilk sırasına geçen Prens Muhammed, Vahhabi görüşün baskın olduğu ülkenin sert imajını yumuşatmak için bir dizi köklü sosyal reform başlattı.

Değişiklikler arasında, kamusal alanlarda erkekleri namaz kılmak için kovalayan eli sopalı din polislerinin görevine son verilmesi, sinemaların yeniden açılması ve karma müzik festivallerinin düzenlenmesi gibi aktiviteler yer alıyor.

Etkinliğe katılan Fransız influencer Raphael Simacourbe, AFP'ye yaptığı açıklamada “Bugün bunu yapmak onlar için çok cesurca. Bunun bir parçası olduğum için ben de çok mutluyum." sözleriyle hissiyatını anlattı.

- Suudi Arabistan'ın Vizyon-2030 projesi nedir?

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal yapısını dönüştürmeyi amaçlayan bir reform programı olarak öne çıkıyor.

25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan program, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve kamu hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor.