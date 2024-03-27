Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına dayanarak adaya dün gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’in, bugün sabah eşiyle birlikte Rum Başkanlık Sarayı’na gideceğini yazdı.

Habere göre Estonya Cumhurbaşkanı Karis’e bu sabah yapılacak resmi karşılamanın ardından Karis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında baş başa görüşme gerçekleştirilecek.

Hristodulidis ile Karis'in görüşmelerinin ardından iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye geçilecek. Görüşme sonrasında ise iki yetkili basına açıklamalarda bulunacak.

Karis’in Rum Başkanlık Sarayının ardından meclise gideceğini yazan gazete Karis’in daha sonra, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kendi onuruna vereceği öğle yemeğine katılmak için tekrar başkanlık binasına döneceğini belirtti.

Habere göre Karis, öğleden sonra ise Lefkoşa Rum Belediyesi’ni ziyaret edecek ardından ise Yeşil Hat bölgesini gezecek.

Karis yarınki temasları çerçevesinde ise Kayıp Şahıslar Komitesi ile başka örgüt ve kuruluşlara yönelik ziyaretler de yapacak.