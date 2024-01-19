“Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü” imzalandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu: “Bugün yapılan anlaşmalar, KKTC’nin kapılarının dünyaya tekrardan ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli”

TC Ticaret Bakanı Bolat: "2024 yılı içinde 150 milyon TL’lik TESKOMB kredisini Kıbrıs esnafına sağlayacağız”

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı "TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı"nın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde çıktığı yolda başarıya ulaşacağına inanç belirtti. Amcaoğlu, “Bugün yapılan anlaşmalar, KKTC’nin kapılarının dünyaya tekrardan ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli” dedi.

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Kıbrıs esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB kredisi sağlayacaklarını açıklayarak, bu çerçevede firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını duyurdu.

“Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü”nün imzalandığını belirten Bolat, İşbirliği Protokolünün ekinde yer alan Eylem Planlarında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetlere yer verildiğini anlattı.

-Amcaoğlu: “Kıbrıs Türkü, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde çıktığı bu yolda başarıya ulaşacak”

TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı’nın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, atılan imzaların, hem ülkenin geleceği hem de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin daha fazla büyümesine olanak verdiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkenin ihracatının, üretiminin, üretim modellerinin geliştirilmesiyle ilgili atılacak adımların tamamlanması konusunda uzun zamandır çalışıldığını ifade eden Amcaoğlu, bugün yapılan anlaşmaların, ülkenin ihtiyacı olan başta finansman kaynaklarıyla birlikte altyapı yatırımlarının daha da büyük noktalara çekilmesi ve Türkiye vizyonuyla, KKTC’nin dünyaya kapılarının, tekrardan ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bu topraklarda var olma mücadelesine veren Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde çıktığı bu yolda başarıya ulaşacağına inanç belirten Amcaoğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat ve ekibine teşekkür etti.

-Bolat: “KKTC’deki mevcut 360 milyon dolarlık yatırımımızı yeterli bulmuyor, yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sözlerine, KKTC’de gördüğü misafirperverlik için teşekkür ederek başladı.

TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı’nı tamamladıklarını, Türkiye İhracatçılar Meclisi, KTTO ve KTSO organizasyonunun koordinasyonunda Ticaret ve İş Forumu’nun açılışını yaptıklarını belirten Bolat, gün boyunca yapacakları toplantıların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin sürdürülebilir kalkınması açısından verimli olmasını temenni etti.

TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı’nın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin sürdürülebilir kalkınması açısından çok verimli geçtiğine inanç belirten Bolat, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bolat, hem “Ortak Komite Mutabakat Zaptı”nı ve “İşbirliği Protokolü”nü hem de “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü”nü imzaladıklarına işaret ederek Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planında ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık, hukuki altyapı gibi çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetlere yer verildiğini anlattı.

Türkiye’nin ticaret hacminin 2023 yılında 2,5 milyar dolara ulaştığını bildirerek gelecek yıllarda bunu artırma hedeflerini ortaya koyan Bolat, “KKTC’nin bu ticaretten aldığı payı genişletmek de asıl amaçlarımızdan biridir. Bu kapsamda, KKTC’deki mevcut 360 milyon dolarlık yatırımımızı yeterli bulmuyor, yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

-“KKTC’ye karşı uygulanan uluslararası kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik katkılarımız her zaman olduğu gibi devam edecektir”

“KKTC, bizim için herhangi bir ülke değildir” diyen konuk bakan Bolat, KKTC’nin ticaretine yönelik izolasyonların kaldırılması konusunda gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi, demokrasi, uluslararası ilişkiler ve diğer her alanda TC ile KKTC’nin birlikte yükseleceği bir dönem olacağını ifade eden Bolat, KKTC’nin 40 yıldır ayakta olduğunu, kişi başı gelir seviyesinde 14 bin 500 doları geçtiğini, 15’ten fazla üniversitesinde binlerce öğrencinin eğitim aldığını ve turizmde öne çıkan potansiyelini anlattı.

Ömer Bolat, kalkınmış bir KKTC ve refah içindeki Kıbrıs Türk halkının Türkiye için öneminden bahsederek, dahili ve harici mihraklara bu konudaki kararlılıklarını her zaman göstereceklerini vurguladı. Bolat, uluslararası alanda karşılaşılan tüm önyargılara ve zorluklara karşı KKTC’nin yanında olmaya devam edeceklerini de ekledi.

-Bolat’tan KKTC’li esnafa müjde…

TC Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB finansman paketini Kıbrıs esnafına sağlayacaklarını da belirterek, bunun firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını açıkladı.