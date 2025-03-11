Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını duyurdu.

Castillo, X platformundaki paylaşımında, "esaret altındaki devlet başkanı" imzasıyla bir mektup yayımlayarak hapishanede açlık grevine başladığını açıkladı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Castillo, "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim. Bugün itibarıyla, bana karşı yapılan adaletsizlikler nedeniyle açlık grevine başlamaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

İsyan, yetkiyi kötüye kullanma ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla yargılanan Castillo, Peru'nun anayasal olarak seçilmiş devlet başkanı olduğunu savunuyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da birkaç gün önce X'te yaptığı paylaşımda, Castillo'ya destek vererek, "Bu cumhurbaşkanının sadece fakir ve sol görüşlü olduğu için yargılanması, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve demokrasiye yönelik bir saldırıdır. Halkın iradesi hiçe sayıldı." açıklamasında bulunmuştu.

- Castillo, görevinden azledilmişti

Ülkede, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Castillo, 14 Aralık 2022'de 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı.

Peru'da bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla Aralık 2022'den bu yana yargılanan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önleyici hapis cezası 11 Haziran 2024'te 14 ay daha uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili Castillo hakkında ikisi bir suç örgütünün parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.