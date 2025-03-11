ABD başkentinde, 2020'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından, merkezi bir caddeye resmedilen "Black Lives Matter (siyahi hayatlar önemlidir)" yazısı kaldırılıyor.

Yerel yetkililer, Beyaz Saray'a oldukça yakın bir noktadaki 16'ncı sokak üzerinde "siyahi hayatlar önemlidir" yazısının resmedildiği alanda sökme çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

İki blok boyunca sarı boyayla resmedilen yazının boyandığı kaldırım taşları, bugün Washington DC Belediyesi işçileri tarafından büyük matkaplarla sökülmeye başlandı.

Yetkililer, sökme işleminin tamamlanmasından sonra, yolun tekrar eskisi gibi asfalt ile kaplanacağı ve iki yönlü trafiğe açılacağı bilgisini paylaştı.

İki blok boyunca uzanan ve Google Earth'ten de net şekilde görülen yazının tamamen sökülüp yolun kullanılır hale gelmesinin yaklaşık 8 hafta sürmesi bekleniyor.

- Yazı protestoların yoğun olarak gerçekleştiği dönemde yazılmıştı

Başkent'teki siyahi hayatlar önemlidir yazısı, Afro-Amerikan vatandaşların protestolarının en yoğun olduğu 2020 yılında, polisin bu bölgede göstericileri dağıtmak için kimyasal sprey sıkmasının ardından boyanmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Cumhuriyetçi Temsilci Andrew Clyde, Temsilciler Meclisi'nde, meydanın adının Liberty Plaza olarak değiştirilmediği takdirde Washington DC yerel yönetimine milyarlarca dolarlık federal fonun akmasını durduracak bir yasa tasarısı sunmuştu.

Bu gelişmenin ardından, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, boyandığı günden bu yana şehrin simgesi haline gelen büyük sarı harflerin silineceğini, bu kararı Beyaz Saray'dan gelen baskılar sonucunda aldıklarını duyurmuştu.

Yazının bulunduğu alana gelen siyahi bir grup dün kararı protesto etmişti.