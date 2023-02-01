Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında 2 tanık dinlendi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili dün duruşmasına başlanan Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, Toprak Komisyonu’nda görev yapan Yücel Barbaros ve Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Melek Garip’i tanık olarak dinletti. Yücel Barbaros, dava konusu parsellerin durumunu gösteren ve kendisinin hazırladığı belge hakkında bilgi verdi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi Melek Garip, Hüseyin Vasilyalı adına hazırladığı rapor hakkında bilgi verdi. Garip, Hüseyin Vasilyalı’nın hak sahibi olmamasına rağmen üç adet devlet arazisinin sahte evraklarla adına devrinin yapıldığının tespit ettiğini anlattı.

Garip, Hüseyin Vasilyalı’nın eşdeğer puanları yetmemesine rağmen, sahte evraklarla 23.03.2005 tarihinde üç adet devlet arazisinin devrinin yapıldığını ve 12.04.2005 tarihinde Bulut Akacan, Şerife Akacan ve Aysel Erdoğan’a satıldığının rapor edildiğini anlattı.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 7 Şubat’a erteledi.