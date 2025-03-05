Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen "Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış" Projesi kapsamında, “Eski Hükümlülerin Rehabilitasyonu ve İstihdamı” Çalıştayı yapıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde düzenlenen Çalıştaya, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden toplam 30 kişi katıldı.

Çalıştayda, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, Av. Aslı Murat ve Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, hazırladıkları Eski Hükümlülerin İstihdamı ile ilgili Yasal Analiz Raporunu katılımcılara sundu.

Sunumun ardından, katılımcılar “Eski Mahkûmların İstihdamı ve Hukuki Engeller”, “İstihdam Politikaları ve Sosyal Güvenlik Erişimi”, “Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon” ve “Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik Sürecinin Güçlendirilmesi” konularında paralel oturumlara katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilen Çalıştayda, eski hükümlülerin istihdam süreçlerinde karşılaştıkları engellerin aşılması ve politika önerilerinin geliştirilmesi açısından tespitler elde edildi.

Elde edilen tespitler doğrultusunda geliştirilecek olan yasal analiz raporu, lobicilik faaliyetlerinde ve yasal metinleri geliştirme çalışmalarında temel kaynak olarak kullanılacak.