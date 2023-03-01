Eski Gazimağusa Belediye Başkanlarından Kemal Çelik, dün hayatını kaybetti. Çelik, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tören saat 11.00’de belediye binasında olacak.
Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.
Kemal Çelik, 1990-1994 yılları arasında Gazimağusa Belediye Başkanlığı yapmıştı.
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