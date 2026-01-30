(Kamalı Haber) - Eski eşini defalarca aradığı gerekçesiyle telefonda taciz suçundan tutuklanan Cem Habulat yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakola S.B.'nin şikayetinde Türkiye'de sakin eski eşi Cem Habulat'ın kendisine defalarca mesaj atıp aradığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturma başlattığını ancak zanlının yurt dışında olmasından dolayı ileri işlem yapılmadığını belirtti. Polis, zanlı hakkında telefonda taciz suçundan tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti. Polis memuru, 29 Ocak saat 07.00'de ülkeye giriş yapan zanlının Ercan havalimanında yakalandığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.