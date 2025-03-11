(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen "şiddet tehdidi, cinsel tacizlik, mülke tecavüz, darp ve rahatsızlık" suçlarından tutuklanan Cengiz Kösenli bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 08.03.2025 tarihinde saat 00:45 raddelerinde eski eşi T.E. ile erkek arkadaşının Lefkoşa’daki ikametgahlarının yatak odasında birlikte uyudukları sırada balkon penceresini hasar yapılmaksızın açarak mülke tecavüz ettikten sonra eski eşine hitaben yüksek sesle "sen benim yüzüme nasıl bakacaksın, bu kirli ellerinle çocuğumuza nasıl dokunacaksın" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduktan sonra eski eşini pencerenin dışına çıkarmaya çalıştığı sırada genç kadının yüzüne tükürüp eli ile çenesine bir kez yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde eski eşinin erkek arkadaşına hitaben "Sen hiç konuşma içeriye gelirsem kan çıkar ve cesediniz çıkar bu evden" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, T.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek muayene edildiğini, yapılan muayene sonucunda sol yanakta ağrı mevcut olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 10.03.2025 tarihinde Dörtyol Karakolunda görevli polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 05.08.2023 tarihinde yine T.E.’yi darp etmesi ile ilgili olarak ve 2023 tarihinde işlemiş olduğu Telefonda tacizlik suçu ile ilgili dosyalar tanzim edilerek ileri işleme gidildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 3 kez eski eşine karşı darp suçu ve 1 kez de Telefonda Tacizlik suçu işlediğini, T.E.’nin ifade vermekten imtina etmesi sebebi ile mahkemeye sevk edilmediğini açıkladı.

Polis, zanlının şiddete eğilimli bir kişi olup boşanmış olduğu eşine karşı mahkemeye sevki olmayan birçok benzer suçu işlediğini, defakez uyarılmasına rağmen ise devam ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, bu evlilikten olan çocuklarının velayetinin annede olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.