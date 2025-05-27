(Kamalı Haber) Lefkoşa'da meydana gelen "vahim zarar, ciddi darp ve ıtale-i lisan" suçlarından tutuklanan Bülent Çolak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zaliha Karagil mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Atatürk Spor Salonu park yeri içerisinde, kendisini telefondan engellediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda, 34 yaşındaki eski eşine hitaben "Sen önce ana olacan ondan sonra konuşacan" diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra, boğazını sıkıp, burnuna yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek genç kadını vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiğini , burnunda kırık olduğunun tespit edildiğini ve Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavisinin yapıldığını belirtti. Polis, zanlının 27 Mayıs tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve araştırılması gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.