22.07.2023 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Dörtyol’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu C.K.(E-57)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 27 sayfadan oluşan eski eser nitelikli olduğuna inanılan deri kitap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Eski eser operasyonu: 1 tutuklu
Dörtyol’da eski eser operasyonu
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