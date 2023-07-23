22.07.2023 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Dörtyol’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu C.K.(E-57)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, 27 sayfadan oluşan eski eser nitelikli olduğuna inanılan deri kitap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.