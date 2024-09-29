Töre başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden eski Cumhuriyet Meclis Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Töre, Acarkan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi

Acarkan'ın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Töre mesajında şunları kaydetti:

"Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanlarından Ayhan Halit Acarkan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Siyasi yaşamında Belediye Başkanlığı, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği ve Kurucu Meclis Üyeliği de yapan Acarkan'ın Meclis'imizin köklenip güçlenmesine olan katkıları büyüktür.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nda yaptığı görevlerle halkımızın varoluş mücadelesinde yer alan Acarkan'ın özellikle Limasol bölgesinde Kıbrıslı Türklerin örgütlenmesindeki çalışmaları unutulmazdır.

Yaşamı boyunca halkına halkına önemli hizmetleri olan Ayhan Halit Acarkan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."