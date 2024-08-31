İŞ KAZASI

30.08.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Esentepe'de bir inşaat alanı içerisinde, çalışmakta olan Zain ALİ (E-24), toprak zemin üzerinde yürüdüğü bir sırada ayağının kayması sonucu düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.