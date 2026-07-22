Girne Antik Limanı'nda bulunan eski Gümrük Binası, limanın tarihçesi ve geçmişten günümüze fotoğraflarının bulunduğu sergi alanı olarak hizmete girdi.

Sergi dün düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Serginin açılışı 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından yapıldı.

Törende; 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar konuşma yaptı ardından müzik dinletisi sunuldu.

-Tatar: “Hizmetleri selamlıyorum”

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Antik Limana baktığında tarih ve insanlık mirası gördüğünü ifade ederek, limanla ilgili anılarından bahsetti; projeden dolayı ilgilileri tebrik etti.

Tatar, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra mevcut hükümetin kurulması için çaba sarf ettiğini anlatarak, “Benim de dokunuşlarımla bu hükümetin kurulmasına vesile olduğum bilinmektedir. Bizi unutabilirler ama bazı gerçekleri vardır. Gerçekleri kimse unutamaz. Çünkü benim de harcım vardır, benim de emeğim vardır. Dolayısıyla hizmetleri selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Girne Antik Liman projesinden insanların memnun olduğunu kaydeden Tatar, burada halkın ve turistlerin denizin yakınında oturarak limanın keyfini çıkarabildiğini söyledi. Tatar, kültürel mirasın ve tarihin önemine vurgu yaptı.

Tatar, "20 Temmuz dolayısıyla da bir kez daha emeği geçenleri, bu topraklarda şehit düşenleri, bu topraklara emek verenleri yad etmek istiyorum.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı ilişkilerin artması temennisini de dile getiren Tatar, bunların KKTC’nin kazanımları olacağını vurguladı.

Ülkede büyük bir zenginlik olduğunu söyleyen Tatar, emeğe ve ülke potansiyeline sahip çıkılarak zenginliklerin gelecek nesillere taşınması gerektiğini kaydetti.

-Ataoğlu: “Buraya imzasını atan bakanlığımız ve yol arkadaşlarımdır”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasına, projenin hayata geçmesi için çalışanlara teşekkür ederek başladı.

İşe bir hayalle başladıklarını ve cesaretli adımlarla ve inançla Girne Antik Yat Limanı’nın yapımına karar verdiklerini anlatan Ataoğlu; inşa süresince işletmelerin yaşayacağı mağduriyetleri de göz önünde bulundurduklarını, işletmelerdeki çalışanların için çeşitli katkı ve destekler sağladıklarını anlattı.

Ataoğlu, “Belki ilk günler kızdılar. Ancak biz inançla, sabırla Girne Antik Yat Limanı’nı bu hale getirdik. Belki bazıları sosyal medya üzerinden veya farklı noktalarda sahip çıkmaya çalışıyorlar ama hiç önemli değil. Netice itibariyle buraya imzasını atan Bakanlığımız ve yol arkadaşlarımdır.” diye konuştu.

Açılışı yapılacak sergi ile Girne'nin geçmişten günümüze bütün tarihinin sergileneceğini aktaran Ataoğlu, limanla ilgili deniz içi aşamasının da bitirileceğini belirtti.

Limanın halkın ve turistlerin nefes aldıkları bir alan olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Bütün bunları yaparken biz kendimize vazife gördük ve vazifemiz doğrultusunda yaptık.” dedi.

Ataoğlu, “Bizler bu mutluluğu ve bu sevinci buradaki esnafla, Girnelilerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla da zaten yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Ne mutlu bize ki inançlıydık, girişimciydik. Kendi bakanlığımızın öz bütçesiyle buraları yapabildik. Ben tekrardan emeği geçenlere canı gönülden çok teşekkür ederim.” diyerek, projenin hayırlı olmasını diledi.

-Akpınar: “Girne Antik Limanı’nın en güzel değerlerden biri haline geldi”

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar ise, serginin açıldığı tarihi binanın önemine değindi.

Bugün yapılan düzenlemelerde binanın Girne Antik Limanı’nın en güzel değerlerden biri haline geldiğini kaydeden Akpınar, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.