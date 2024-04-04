Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, “hayvanlara karşı işlenen suçların” Ceza Yasası kapsamına alınmasıyla ilgili hazırladığı değişiklik çalışmasını Töre’ye sundu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, hayvan haklarının da insan hakları gibi yasa ile korunması gerektiğini belirterek, “Hayvan haklarının korunması, hayvana karşı işlenen suçları Ceza Yasası kapsamına almakla mümkün olacak” dedi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, “hayvanlara karşı işlenen suçların” Ceza Yasası kapsamına alınmasıyla ilgili hazırladığı değişiklik çalışmasını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye sundu.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, görüşme sonrasında Meclis avlusunda basın açıklaması yaptı.

Esendağlı, Hayvan Hakları Komitesi olarak hayvanların öldürüldüğü, vurulduğu, zehirlendiği, alıştıkları sokaklardan koparılıp, ıssız yerlere açlığa ve ölüme terkedildiği, şiddete, istismara maruz kaldığı ve tüm bu suçların cezasız kaldığı bir coğrafyada 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününü kutlamayı reddettiklerini ifade etti.

2013 yılında yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası ile sokak hayvanlarının bakım, barınma ve refahından sorumlu olan kimi belediyenin yasal yükümlülüklerini 11 yıldır öğrenemediğini, kimi belediyenin ise uygulamadığını kaydeden Esendağlı, “belediyeleri denetleme ve yasayı uygulama yükümlülüğü olan Veteriner Dairesinin yaşanan tüm ihlallere sessiz kaldığını ve dairenin tüm işlevlerini yitirdiğini” savundu.

-“Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalı”

Mevcut düzenin devamı ile ülkede hayvan haklarının korunamayacağının açık olduğunu belirten Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, “Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır” dedi.

“Yaklaşık 11 yıldır yürürlükte olan Hayvan Refahı Yasasında yetki karmaşası yaşandığını ve hantal yapının hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız kalmasına ve cezaların caydırıcılık özelliğini yitirmesine yol açtığını” ifade eden Esendağlı, hayvan haklarının korunmasının, hayvana karşı işlenen suçların özellikle yaşam hakkını koruyacak şekilde Ceza Yasası kapsamına almakla mümkün olacağını belirtti.

-Siyasilere çalışmayı sahiplenme çağrısı

Hayvan Hakları Komitesi tarafından hazırlanan ve hayvanları her türlü şiddet ve istismara karşı koruyacak olan Ceza Yasasıyla ilgili değişiklik çalışmasını Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye takdim ettiklerini dile getiren Esendağlı, “Böyle anlamlı bir günde bu değişiklik çalışmasını sunmak bizim için çok değerlidir” dedi. Esendağlı, tüm siyasileri, komite ile iş birliğine ve bu çalışmayı sahiplenmeye davet etti.

-“En büyük fark hayvanın, eşya statüsünden çıkarılması ve ceza yasası kapsamında ‘can’ statüsünü kazanması”

Çalışmayla getirilmek istenen en büyük farkın, hayvanın eşya statüsünden çıkarılması ve ceza yasası kapsamında “can” statüsünü kazanması olduğunu vurgulayan Esendağlı, “Ceza yasası kapsamında hayvanların can statüsü kazanması, sahipli/sahipsiz tüm hayvanları suça karşı eşit koruyacak ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların mücadelesine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Esendağlı, yasaya eklenmesi önerilen bir hayvanı öldürme, bir hayvanı yaralama, hayvana tecavüz, hayvan dövüşleri ve hayvan neslini yok etmeye yönelik davranışlar gibi suçların, doğanın ve toplumun parçası olan hayvanın yaşam hakkı, bedensel bütünlüğü ve sağlığının korunması ile ilgili en temel haklarına ilişkin olduğunu kaydetti.

-“Unutulmamalıdır ki şiddet, toplumun en zayıf ve korumasız yapıtaşı olan hayvandan başlamakta ve beslenmektedir”

“Unutulmamalıdır ki şiddet, toplumun en zayıf ve korumasız yapıtaşı olan hayvandan başlamakta ve beslenmektedir” diyen Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, tüm canlıların haklarının yasalarca eşit korunduğu yarınlar için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.