Alithia gazetesi, işadamının 2009 yılında o dönemin kriterlerine göre vatandaşlık için başvuruda bulunduğunu anımsattı. Gazete 2010 yılında Nüfus ve Göçmenlik Dairesi Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı’na, "ABD Hükümeti’nin yolsuzluk skandalına karıştığı için iş adamının ABD sınırları içerisindeki tüm mülklerini dondurduğu, ABD vatandaşlarının söz konusu kişiyle herhangi bir maddi iş birliği yapmasının yasakladığı ve Esad ile olan akrabalık ilişkileri sayesinde haksız kazanç ve avantajlar elde ettiği," yönünde bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Buna rağmen aynı yılın sonuna doğru içişleri bakanı tarafından, söz konusu kişi ile ailesine vatandaşlık verilmesi için öneri yapıldığını yazan gazete ve 2011 yılında ise vatandaşlığın verildiğini belirtti.

2013 yılında Bakanlar Kurulu’nun, kişinin AB’nin Esad rejimini finanse edenler listesinde yer alması nedeniyle vatandaşlığını iptal ettiği belirtilen haberde, iş adamının bu kararı Yüksek Mahkeme’ye temyize götürdüğü, ancak mahkemenin bu davayı reddettiği de ifade edildi.

Haberde söz konusu kişinin Rum bankalarında 17 milyon 300 bin euro parası ve 320 bin euro değerinde taşınmazı bulunduğu da yer aldı.

-Sırp işadamının alınan vatandaşlığı geri verildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle vatandaşlığı iptal edilen Sırp oligark Miroslav Miskoviç'in vatandaşlığının yargı sürecinin sona ermesi nedeniyle geri verildiğini yazdı.

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Miskoviç aleyhinde vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle dava açıldığını ve yargı süreci başlatıldığını kaydeden gazete, Miskoviç aleyhinde yargı süreci başlaması nedeniyle verilen vatandaşlığın geri alındığını hatırlattı. Ancak yargı süreci sonucunda Miskoviç’in aklandığı için vatandaşlığının geri verilmesi için yeniden başvuru yaptığına yer veren gazete vatandaşlığın yeniden verildiği ifade etti.