Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı tarihi başarıyı kutlayarak, bunun Kıbrıs Türkleri için de büyük bir güven ve gurur olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, “Anavatanımız Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı tarihi başarı biz Kıbrıs Türkleri için de büyük bir güven ve gururdur. Baykar'ın KIZILELMA’sı, ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ve TÜBİTAK-SAGE'nin GÖKDOĞA Füzesi ile dünyada ilk kez, insansız bir savaş uçağından havadaki bir hedef vurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu başarının sadece bir teknolojik başarı olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin de geleceğine yönelen tehditlere karşı büyük bir güvence olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, "Dünya çapında ilk olan bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutlarım.” ifadelerine yer verdi.