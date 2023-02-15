Bakan Ertuğruloğlu, İngiliz Parlamento heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’nin, geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Avam ve Lordlar Kamarası üyelerinden oluşan İngiliz Parlamenter heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İngiliz parlamento heyetine, Türk tarafının egemen eşit iki devlet ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün kabulünü öngören Kıbrıs konusundaki yeni vizyonu hakkında detaylı bilgi verdi.

Uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına yıllardır haksız bir şekilde uyguladığı izolasyon ve ambargoların kaldırılması yönünde adım atması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu konuda, İngiltere’nin geç de olsa Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini izah etti.

İngiliz Parlamenterler Paul Bristow, Stephen Metcalfe, Brendan Clarke Smith ve Lord Rogan ile eski Parlamenter Baroness Blackstone’un yer aldığı görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de hazır bulundu.