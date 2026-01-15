Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda izlenen, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasından dönüş olmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Türkiye-Kıbrıs Türk İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede heyete, Kıbrıs hakkında bilgi de veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs davasının Türk ulusunun ortak milli davası olduğunu vurgulayarak, “Anavatanımızın gücü bizim gücümüzdür” dedi.

Kıbrıs konusunda izlenen ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasını paylaşarak, bu politikadan dönüş olmayacağını söyleyerek “Türkiye’nin çizgisi çok nettir ve doğrudur” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, sivil toplum kuruluşlarının Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmadaki önemine de değinerek, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.