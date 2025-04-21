Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkını dünyadan izole eden, varlığını egemenliğini kimliğini göz ardı edenin 186 sayılı BM karar olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, AB’nin, 2004’te yaptığı hata yokmuş gibi Türk devletlerini KKTC ve Türkiye’den uzaklaştırmak için etkinlik düzenlediğini ve bu devletlerin bu hataya düştüğünü kaydetti.

Esas eleştirilmesi gerekenin AB olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu devletlerin maddi çıkarlarla hataya sürüklendiğini ancak bu hata yapıldı diye Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları gerekçe göstererek, KKTC’nin egemen politikasından vazgeçmelerinin sözkonu olmadığını söyledi.

KKTC devletinin egemen devlet politikasına karşı önerinin ve AB’nin vizyonunun ne olduğunu soran Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına Güney Kıbrıs gerçeğinin anlatılması gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı KKTC devleti statüsünün eleştirilmesini anlayamadığını ifade eden Ertuğruloğlu, KKTC devleti ve kalıcılığına sahip çıkılması gerektiğini, KKTC’nin de çözüme engel olmadığını vurguladı.

Rum tarafı ve AB yerine KKTC’nin egemenliği eleştirilerek toplum olunmak istendiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Bedeli ne isterse olsun bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Haksızlıkların suçlusu, İngiltere ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıdır. Gerçekler bunlardır, BM medet umulacak bir örgüt değil. Bu sorunu yaratan ve devam ettiren bir örgüttür. Bu hatadan dönmemek uğruna da her kılığa giriyorlar. Adada tek yasal devlet vardır yanlışı devam ettiği ve iki Kıbrıs gerçeği kabul edilmeden yeni Kıbrıs inşa edilemez, çözüm sağlanamaz. Hayal görülmesin” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk devletleriyle çalışmaya ve Kıbrıs konusunu anlatmaya devam edeceklerini ifade ederek, “BM kararlarının hepsi tavsiyedir ve bağlayıcı değildir. Uymak isteyen uyar, istemeyen uymaz. Ceza öngörülmüyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye işgalci ülkedir" yönünde tek bir karar bile olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, “TDT ile ilgili canımızı sıkan bir gelişme oldu ancak moral bozarak savunduğumuz politikadan vazgeçmedik. Bunu kabul etmiyoruz. Eleştirilerin muhatabı BM ve AB’dir. Rum-Yunan baskısıyla yapıldı. Bunlarla mı iki toplumlu, iki bölgeli çözüm yapacağız. Gerçekler acı bile olsa Kıbrıs Türk halkına en büyük kötülüğü AB yapıyor. AB için KKTC diye bir devlet yoktur, bu örgütten medet ummak yanlıştır” şeklinde konuştu.