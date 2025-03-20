Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakanı Ünal Üstel ile görüşmesi sonrasında açıklama yaparak "Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” dedi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üstel ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak turizm hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."