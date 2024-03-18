Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Antilogos Tiyatrosunun "Annesi" oyununu Girne'de sergileyememesi nedeniyle ilgili yetkilileri eleştirdi.

Ersoy konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, oyunun, hem Kıbrıslı Elenlerin hem de Kıbrıslı Türklerin acılarına yer veren, bu sebeple de Kıbrıs’ın güneyindeki Kıbrıslı Elen şovenizminin saldırılarına maruz kalan bir tiyatro olduğunu ifade ederek, dolayısıyla oyunundan rahatsızlık duyup, oyunun kuzeyde yasaklamaya/sansürlemeye” çalışılmasının şaşırtıcı olmadığını ileri sürdü.

Yapılan yanlıştan hemen geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, en kısa zamanda Antilogos Tiyatrosunun daha evvelden birçok kez yaptığı gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde sahne alması, “Annesi” oyununun seyirciyle buluşması gerektiğini kaydetti.