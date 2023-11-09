Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, katıldığı bir televizyon programında ülkede en çok ihtiyaç olan şeyin veri olduğunu söyledi.

Ersoy, yoksullaşmanın, yoksullaşmanın etkenleriyle mücadele ederek ortadan kaldırılabileceğini belirterek, yoksullaştıran şeyin ne olduğunun ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Barınma, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçların piyasalaştırıldığını belirten Ersoy, okulların sıvası akarken gittikçe büyüyen inşaat şirketleri ve emlak piyasası bulunduğunu belirtti.

Ersoy, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası hukukun dışında kalmasından dolayı yaşanan sıkıntılara değinerek, özel sektörde de yoğun bir emek sömürüsü yaşandığını ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu olarak özel sektöre sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi için yasa hazırladıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini dile getiren Ersoy, kamudaki en düşük maaşla özel sektördeki en düşük maaş arasındaki farka değindi. Ersoy, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun nüfus politikalarından bahsederek mevcut çalışma izinlerinin yenilenerek özel teknik izinler dışında yeni çalışma izni çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal sigorta yatırımını yapmayan, kaçak işçi çalıştıran patronlara ceza kesilmediğini ve sigorta affıyla patronlara kıyak geçildiği savunan Ersoy, “Patronlara ceza kesmediğimiz sürece sömürü büyüyecek” dedi.

Ersoy, kaçak işçi çalıştıran patronlara hem ceza kesilmesi, hem de o işçiyi belirli bir süre çalıştırma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.