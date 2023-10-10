“Ulusal Birlik Partisi sıradan bir parti olmanın çok ötesinde bir misyon, vizyon hareketidir”

3’üncü Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP’nin Kıbrıs Türk halkını yok olma noktasından özgür, egemen devlet sahibi bir halk noktasına taşıyan mukavemetçi, çağdaş, demokrat, Atatürkçü düşüncenin siyasal oluşumu olduğunu söyledi.

Eroğlu, “Ulusal Birlik Partisi sıradan bir parti olmanın çok ötesinde bir misyon, vizyon hareketidir” dedi.

UBP’nin 48’inci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımlayan 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, UBP'nin tarihi misyonunun; Kıbrıs Türk halkını oluşturan değerlere, tarihe altın harflerle yazdırılan var oluş ve özgürlük mücadelesine, egemenliğe, özgürlüğe ve kurulan devlete sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

“UBP’nin vizyonu, Anavatan Türkiye ile birlikte yürümek, karşılıklı sevgi saygıya dayalı ilişkilerimizi sürekli olarak daha ileriye taşımak, Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluğunu mümkün olan en yüksek noktaya ulaştırmaktır” diyen Eroğlu, kimsenin UBP’yi bu misyon ve vizyonundan vazgeçirmemesi, UBP’lilerin bu misyon ve vizyonun bekçiliğini yapması gerektiğini belirtti.

- “Halkımızın elde ettiği, pek çok demokratik ekonomik, sosyal hakkın altında UBP’nin mührü vardır”

“Evet, yapamadıklarımız vardır ama UBP 48 yıl boyunca Anavatan Türkiye ile geliştirdiği kardeşçe iyi ilişkiler sayesinde Kıbrıs Türk halkı için çok önemli hizmetler yapmış, kalıcı eserler ortaya koymuş bir partidir” ifadelerini kullanan Eroğlu, halkın elde ettiği pek çok demokratik ekonomik, sosyal hakkın altında UBP’nin mührü olduğuna dikkat çekti.

Eroğlu, “Gelinen noktada daha ileri gidilmemesi için hiçbir neden yoktur. Yeter ki, bireylerin, kesimlerin çıkarlarından önce halkımız, devletimizin çıkarları düşünülsün yanlış yapmaktan kaçınılsın. Yeter ki, UBP’liler arası vefa, sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşmaya, halkla bütünleşmeye gereken değer verilsin” dedi.

- “Rum tarafının bizimle bir anlaşma yapmasını beklemek hayalden ötedir”

Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, bu konuda atılan adımları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması için Birleşmiş Milletler’e yaptığı çağrıyı, KKTC’nin tanınması için yapılan çalışmaların yoğunlaştırılacağının vurgulanmasını, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin gelişme yoluna girmesini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC bayrağının Bakü’de dalgalanmaya devam edeceğini açıklamasını son derece önemli ve olumlu bulduğunu dile getirdi.

Eroğlu, “Rum tarafının bizimle bir anlaşma yapmasını beklemek hayalden ötedir” ifadelerini kullandı.

Rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Dektaş, Mehmet Ali Talat, Mustafa Akıncı ve kendisinin cumhurbaşkanları olarak Rum tarafı ile bir anlaşma yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama olmadığını söyleyen Eroğlu bunun sebebinin Rum tarafının Kıbrıs adasının zenginliklerini ve yönetimi paylaşmak istememesi olduğunu vurguladı.

- “Gayeleri 1974 öncesine dönmek..”

Rum tarafının gayesinin 1974 öncesine dönüş olduğunu, bunun da en açık kanıtının mevcut Rum liderin söyledikleri ve yaptıkları olduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

“Dolayısı ile zaman kaybına gerek yoktur; KKTC’nin tanınması çabalarını artırarak devam ettirmeliyiz. Gün gele bir anlaşma olacaksa bu ancak iki devlet temelinde olacaktır. Bundan başla yol yoktur. Aksi, Kıbrıs Türkü’ne, Türk milletine yarar değil zarar verir.”

Eroğlu, son olarak, Ulusal Birlik Partisi’nin 48’inci yaşını candan duygularla kutladığını, partinin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve bugün aralarında olmayan tüm UBP’lileri rahmetle andığını, herkesi sevgiyle kucakladığını kaydetti.