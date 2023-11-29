Ermenistan, zirai ürünlerin ihracatını engellediği gerekçesiyle Rusya’nın tutumunu Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) taşıdı.

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, son dönemde 60’tan fazla zirai ürün yüklü aracın Gürcistan-Rusya sınır kapısından geri çevrildiğini belirterek, AEB’yi acil toplantıya çağırdıklarını söyledi.

Ermeni üreticilerin AEB kurallarından ve kaliteden ödün vermediğini savunan Kerobyan, Rusya’ya ürün taşıyan tırların sınır kapısından geri gönderildiğini ifade etti.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumunun (Rosselkhoznadzor) tutumunu incelediklerini dile getiren Kerobyan, “Çok ilginç ama bir senede toplam 35 Ermenistan tırını geri çeviren Rusya, iki günde aynı sayıda aracı sınırdan geçirmedi.” dedi.

AEB’nin acil toplantısının iki gün içinde yapılacağını aktaran Kerobyan, sınırda çok sayıda Ermenistan ürünleri taşıyan tırların bekletildiğini bildirdi.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan yapılan açıklamada ise Ermenistan'dan böceklenmiş ürünlerin tedarikinde çok keskin bir artış yaşandığı ve Ermenistan’dan önlem alınmasının talep edildiği bildirilmişti.

AEB, 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya tarafından malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesi amacıyla kuruldu.

Siyasi ve ekonomik bir birlik olan AEB’ye Ermenistan 9 Ekim 2014'te, Kırgızistan ise 23 Aralık 2014’te katıldı.