ERMENİ, SARI ÖKÜZ, ZORLU TÖRE, TUFAN  HOCA, DOĞUŞ  DERYA VE UBP

KLİŞEDİR;

“O  ERMENİYİ DÖVDÜRMEYECEKTİK YA DA  SARI ÖKÜZÜ YEM ETMEYECEKTİK.”

MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİNE  DAİR GİZLİ KALANLAR GÜN GEÇTİKÇE  HEM ORTAYA ÇIKMAKTA  HEM  DE  DAHA İYİ ANLAŞILMAKTA.

ANLAŞILAN O Kİ :

-         ÜNAL ÜSTEL  VE  TUFAN  ERHÜRMAN  , MECLİS BAŞKANI ZORLU TÖRE OLMAMASI İÇİN ANLAŞMIŞ.

-        ZORLU TÖRE OLMASIN KİM OLURSA DESTEK VERECEĞİZ SÖZÜNÜ  VEREN  TUFAN  ERHÜRMAN  NEDEN  BİLİNMEZ ZORLU TÖRE SONRASINDA   YAŞANANA OYLAMALARDA SÖZÜNÜ TUTMAMIŞ.

-        KRİZİ ÇÖZEMEYEN  ÜNAL ÜSTEL, SÜRECİ KAOSA DÖNMESİNİ ENGELLEYEBİLECEK YÖNETİM BECERİSİNİ ORTAYA KOYAMAMIŞ.

-        KURULTAYDAN KAZANARAK ÇIKAN ÜNAL ÜSTEL’İN ASLINDA  UBPYE HAKİM OLMADIĞI VE SADECE BİR KESİM TARAFINDAN LİDERLİK  VE BAŞKANLIĞININ KABUL EDİLDİĞİ  ORTAYA ÇIKMIŞ.

-        CTP’DEN YENİLEN KAZIK İLE KAOSA DÖNEN KRİZİ  YÖNETEMEYEN ÜNAL  ÜSTEL, SİYASİ OLGUNLUK GÖSTERİP BİRLEŞTİRİCİ ABİ’LİK YAPMAK YERİNE YUKARIDAN BAKARAK  UBP İÇERİSİNDEKİ MUHALİFLERİ  DİKKATE  ALMAMASININ  VE  TUFAN  HOCA  İLE CTP’YE GÜVENMESİNİN BEDELİ  HEM  ÖDÜYOR HEM  DE KIBRIS TÜRKÜNE ÖDETTİRMEKTE.

-        TUFAN  ERHÜRMAN VE CTP, SÖZÜNDEN DURMAYIP ATTIĞI SİYASİ  KAZIĞIN KAOSA DÖNMESİNİN KEYFİNİ ÇIKARIRKEN MECLİSİN NAMUSUNU VE HUKUKU  KORUMA OYUNUNU  GÜZELCE OYNAYARAK  KAOSTAN BESLENDİĞİNİ  ÇOK DA  GÜZEL ÖRTBAS ETMEKTE.

-        YILLARIN  UBP’Sİ, SAĞIN KALESİ, TUFAN ERHÜRMAN VE DOĞUŞ DERYA TARAFINDAN  YÖN VERİLEN BİR  OYUNCAK DURUMUNA

DÜŞÜRÜLMEKTE.

-        UBP  GÜNDEN GÜNE  ERİRKEN CTP YÜKSELMEKTE. 

-        DAVULU TUFAN  HOCA’NIN BOYNUNA  ASAN, TOKMAĞI DA DOĞUŞ DERYA’NIN ELİNE KİMLERİN VERDİĞİ ORTADAYKEN  KURT BİR POLİTİKACININ SAFLIĞININ SONUCU MU YOKSA UBP’Yİ YÖNETME İDDİASINDA OLANLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN KORKUP DA SİNMESİNİN BİR SONUCU  MUDUR YAŞANANLAR,  KİM BİLİR?

SONUÇ :

İSTER   HÜKÜMETİN ERMENİSİ DEYİN  İSTER  SARI  ÖKÜZÜ DEYİN,  UBP’NİN KURBANI, ZORLU  TÖREDİR, 

ZORLU TÖRE, UBP  TARİHİNE  DE,  ÜLKE TARİHİNE  DE  ÜSTEL HÜKÜMETİNİN  ERMENİSİ,  SARI OKÜZÜ VEYA CTP’YE KURBAN ETTİĞİ  VATAN  EVLADI  OLARAK  GEÇMİŞTİR  ARTIK

SARI  ÖKÜZ MİSALİ  VERE VERE BUGÜN  UBP, TUFAN  HOCA,  DOĞUŞ DERYA VE CTP’NİN MASKARASI  OLDU,  OYUNCAĞI YAPILDI.

OYNA GUZUM OYNA, OYNA  BABAM  OYNA...

UBP  ERİSİN, CTP  YÜKSELSİN....

Bir politikacı, bir ölüm, bir trafik kazası ve sır perdesi.... Trafik kazasındaki sır perdesi aralanıyor... Bir politikacı, bir ölüm, bir trafik kazası ve sır perdesi.... Trafik kazasındaki sır perdesi aralanıyor...

Editör: Mehmet Mehmet