ERMENİ, SARI ÖKÜZ, ZORLU TÖRE, TUFAN HOCA, DOĞUŞ DERYA VE UBP
KLİŞEDİR;
“O ERMENİYİ DÖVDÜRMEYECEKTİK YA DA SARI ÖKÜZÜ YEM ETMEYECEKTİK.”
MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİNE DAİR GİZLİ KALANLAR GÜN GEÇTİKÇE HEM ORTAYA ÇIKMAKTA HEM DE DAHA İYİ ANLAŞILMAKTA.
ANLAŞILAN O Kİ :
- ÜNAL ÜSTEL VE TUFAN ERHÜRMAN , MECLİS BAŞKANI ZORLU TÖRE OLMAMASI İÇİN ANLAŞMIŞ.
- ZORLU TÖRE OLMASIN KİM OLURSA DESTEK VERECEĞİZ SÖZÜNÜ VEREN TUFAN ERHÜRMAN NEDEN BİLİNMEZ ZORLU TÖRE SONRASINDA YAŞANANA OYLAMALARDA SÖZÜNÜ TUTMAMIŞ.
- KRİZİ ÇÖZEMEYEN ÜNAL ÜSTEL, SÜRECİ KAOSA DÖNMESİNİ ENGELLEYEBİLECEK YÖNETİM BECERİSİNİ ORTAYA KOYAMAMIŞ.
- KURULTAYDAN KAZANARAK ÇIKAN ÜNAL ÜSTEL’İN ASLINDA UBPYE HAKİM OLMADIĞI VE SADECE BİR KESİM TARAFINDAN LİDERLİK VE BAŞKANLIĞININ KABUL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞ.
- CTP’DEN YENİLEN KAZIK İLE KAOSA DÖNEN KRİZİ YÖNETEMEYEN ÜNAL ÜSTEL, SİYASİ OLGUNLUK GÖSTERİP BİRLEŞTİRİCİ ABİ’LİK YAPMAK YERİNE YUKARIDAN BAKARAK UBP İÇERİSİNDEKİ MUHALİFLERİ DİKKATE ALMAMASININ VE TUFAN HOCA İLE CTP’YE GÜVENMESİNİN BEDELİ HEM ÖDÜYOR HEM DE KIBRIS TÜRKÜNE ÖDETTİRMEKTE.
- TUFAN ERHÜRMAN VE CTP, SÖZÜNDEN DURMAYIP ATTIĞI SİYASİ KAZIĞIN KAOSA DÖNMESİNİN KEYFİNİ ÇIKARIRKEN MECLİSİN NAMUSUNU VE HUKUKU KORUMA OYUNUNU GÜZELCE OYNAYARAK KAOSTAN BESLENDİĞİNİ ÇOK DA GÜZEL ÖRTBAS ETMEKTE.
- YILLARIN UBP’Sİ, SAĞIN KALESİ, TUFAN ERHÜRMAN VE DOĞUŞ DERYA TARAFINDAN YÖN VERİLEN BİR OYUNCAK DURUMUNA
DÜŞÜRÜLMEKTE.
- UBP GÜNDEN GÜNE ERİRKEN CTP YÜKSELMEKTE.
- DAVULU TUFAN HOCA’NIN BOYNUNA ASAN, TOKMAĞI DA DOĞUŞ DERYA’NIN ELİNE KİMLERİN VERDİĞİ ORTADAYKEN KURT BİR POLİTİKACININ SAFLIĞININ SONUCU MU YOKSA UBP’Yİ YÖNETME İDDİASINDA OLANLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN KORKUP DA SİNMESİNİN BİR SONUCU MUDUR YAŞANANLAR, KİM BİLİR?
SONUÇ :
İSTER HÜKÜMETİN ERMENİSİ DEYİN İSTER SARI ÖKÜZÜ DEYİN, UBP’NİN KURBANI, ZORLU TÖREDİR,
ZORLU TÖRE, UBP TARİHİNE DE, ÜLKE TARİHİNE DE ÜSTEL HÜKÜMETİNİN ERMENİSİ, SARI OKÜZÜ VEYA CTP’YE KURBAN ETTİĞİ VATAN EVLADI OLARAK GEÇMİŞTİR ARTIK
SARI ÖKÜZ MİSALİ VERE VERE BUGÜN UBP, TUFAN HOCA, DOĞUŞ DERYA VE CTP’NİN MASKARASI OLDU, OYUNCAĞI YAPILDI.
OYNA GUZUM OYNA, OYNA BABAM OYNA...
UBP ERİSİN, CTP YÜKSELSİN....