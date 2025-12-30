Lefke’de dün 21 yaşındaki genç kadın, tartıştığı erkek arkadaşının üzerine çamaşır ilacı döküp, makasla yaraladı.

Polis basın bültenine göre, T.M.(K-21), tasarrufunda bulundurduğu sıvı çamaşır ilacını erkek arkadaşı T.R.M’nin (E-23) üzerine döktü. Ardından makasla T.R.M.’nin giydiği kıyafetleri keserek, hasara uğrattı. Genç kadın daha sonra elindeki makası gelişigüzel sallayarak T.R.M.’yi sol kulak memesi ile yanağından yaraladı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak T.M. tutuklandı.