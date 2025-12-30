Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Krissy Barrett, 14 Aralık'ta Sydney kentindeki bir plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinin bağlantılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baba-oğul olduğu açıklanan saldırganların, kasım ayının çoğunu Filipinler'in Davao kentinde geçirdiklerini belirten Barrett, "Söz konusu saldırı için eğitim aldıklarına veya lojistik hazırlık yaptıklarına dair hiçbir kanıt yok." dedi.

Barrett, saldırganların "daha geniş çağlı bir terör hücresinin" parçası olduklarına veya saldırı düzenlemek üzere başkaları tarafından yönlendirildiklerine ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Faillerin turistik amaçlarla Filipinler'e seyahat etmediğine değinen Barrett, seyahatin gerekçesine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Avustralya basınında, faillerin "askeri tarzda eğitim" almak için Filipinler'e gittiği iddiası yer almış, Filipinler bu iddiayı reddetmişti.

- Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.