Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) verilen bilgiye göre kitabın yayımını, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla GAÜ-Kıbrıs Araştırmaları Merkezi üstlendi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu, eski Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı ve Özel Temsilcisi Ergun Olgun, Demokrat Parti Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, GAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan, GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer’in yanı sıra bazı bürokratlar, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

-Erişen

Emekli Avukat Arif Tahir Erişen konuşmasında, kişi, kurum ve kuruluşlara gösterdikleri destek ve ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Erişen, “Yıllar önce bir makale ile başlayan bu çalışma, Rumların özellikle uluslararası emlak fuarlarında sürdürdükleri menfi propaganda ve aldatmalara karşısında gerçeğe dayalı argümanlar ile bir karşı çıkışı temsil etmektedir” diye konuştu.

-Yurtsever

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever de, Erişen’in araştırmasının, Ada’nın Osmanlı İmparatorluğu idaresinden, İngiliz idaresine geçişinden başlayarak, belli bir kronolojik düzende, Kıbrıs sorununun çözüm sürecindeki aşamalarını objektif olarak anlattığını belirtti.

“Aralık 2012'de ilk makale başlayan çekirdek süreç, bugün elinizde olan sekizinci güncellemeye evrildi” diyen Yurtsever, eserin literatüre kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

-Akpınar

Demokrat Parti Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar de, eserin, saf gerçeklere olan bağlılığına vurgu yaptı.

Akpınar, bu eser, sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, uluslararası anlaşmazlıklarda, taraflar arasındaki arabulucu veya yönlendirici olarak ortaya çıkan oluşumların içindeki yanlı olan veya olmayan karar ve tavsiyelerine yönelik, temel hak ve hürriyetlerimizi gözeten, taviz vermeyen değerlendirmelerimize referans teşkil edecektir. Uluslararası birçok alanda, bugüne kadar süregelen farklı konu başlıklarının istismarına karşın da çok güçlü argümanlar üretmemize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki etkinlik, plaket töreninin ardından kokteyl ve müzik dinletisiyle sona erdi.