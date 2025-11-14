Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) temsilen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen Hv. Org. Rafet Dalkıran'ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hv. Org. Rafet Dalkıran da Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü de hazır bulundu.
Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.