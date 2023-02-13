CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Türkiye’de gerçekleşen depremde hayatını kaybeden KKTC'li vatandaşlar için hukuk mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacağını duyurdu.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Büyük ve yıkıcı bir deprem. Zarar kaçınılmaz... "Ama" demeyin derler ya! "Ama"sı var! Çok daha az zarar gören, çok daha az kayba yol açan binalar var. Bu bile soruşturma açısından son derece önemli.

Çünkü soru şu: Aynı depreme maruz kalıp, aynı koşullarda bulunmasına karşın bazı binalar neden daha az zarar gördü, neden daha az kayba yol açtı?!

Yanıt açık: Çünkü bu binada yapılması gereken bazı şeyler yapılmamış, yapılmaması gereken bazı şeyler yapılmış!

Hukuki mesele delil, ispat! Yerinde inceleme yapıldı, örnekler alındı! Sonuna kadar bu olayın takipçisiyiz! Uzayıp giden süreçlere, delillerde şu oldu, bu oldu meselelerine, "hukuk uygulaması"nın karanlık dehlizlerinde kaybolmaya asla izin vermeyeceğiz.

Müteahhit, yapı denetim uzmanı, kamu yetkilisi, kim varsa sorumlu olan... Sonuna kadar!

İnsanlarımızı, çocuklarımızı geri getiremeyiz elbette. Acımızı, hele ki analarının, babalarının, ailelerinin acısını imkanı yok dindiremeyiz. Onlara borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama hiç olmazsa bunu yapmak zorundayız.

Fena halde eksilen insanlığımızdan hiç olmazsa bir gıdımı geri kazanabilmek için!