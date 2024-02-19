Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memlekette hukuka aykırılıkların açık bir şekilde yaşandığını ileri sürerek, hükümeti eleştirdi.

Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Erhürman, “Bu zihniyetin tek derdi, insanları birbirine vurdurmak ve seyretmektir” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, BRT’de Aziz Karaaziz’in konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme dair soruları yanıtladı.

Bir an önce memleketin bu zihniyetten kurtulması gerektiğini ifade eden Erhürman, her geçen gün geri döndürülemez zararların ortaya çıktığını söyledi.

Erhürman, dövizin tarihi rekorlar kırdığı günlerde piyasanın güneye kaydığına dikkat çekerek, “Bizim tarafın daha ucuz olması lazım normal şartlarda. Bununla ilgili kendine hükümet diyen yapının bir hareketi yok” dedi.

Üniversite konusundaki enflasyonun, alanın kıymetini azaltan bir şeye dönüştüğünü söyleyen Erhürman, “Nicelik odaklı yaklaşımdan kurtulalım, niteliğe odaklanalım dedik. Niteliğe odaklanmadığınız durumda, yükseköğretim sürdürülebilir olmaktan çıkacak dedik. Nitelik açısından trend belirleyici olan yapılara ihtiyacımız var. Yükseköğretim, niteliğe bakılarak ayakta durabilecek olan bir alandır” diye konuştu.

Hükümeti eleştirerek, DAÜ’de yapılması gerekenlerin yapılmadığını ifade eden Erhürman, “Ölü gözünden yaş beklenmez. Bu zihniyetin gitmesi lazım” diye konuştu.

Erhürman şöyle devam etti:

“Dibe vurduk. Bu toplum yanma noktasına geldi. Sadece yoksullaşma değil, yoklaşma da yaşanıyor. Yoksulluk, yokluk ve göç denklemini iki senedir masada tutuyoruz. Öngörüsü, gailesi ve çözüm önerisi olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız.”

Kıb-Tek’te yaşananlara da değinen Erhürman, Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığının “hükümet” tarafından mahkemede itiraf edildiğini savundu.

Erhürman, milyonlarca dolar zararın elektrik faturalarına yansıdığını kaydetti.

-“Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu zihniyetten kurtulmaktır”

Tufan Erhürman, “Kıb-Tek’e yüzlerce insanı istihdam ettiniz, personel giderlerini arttırdınız. Bu personel giderlerindeki artış yansımayacak mıydı faturalara?” diye sordu.

Tüm sektörlerin silkinip kendine gelmesi gerektiğini, kendi sorununa sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi, bu zihniyetten kurtulmaktır” dedi.