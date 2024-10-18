Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler için Genel Kurul’da beşinci tur oylamaya geçildi.

Oylamadan önce söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde 11 günün ve 14 turun geride kaldığını belirterek, hükümetin 29 milletvekilinin desteğine sahip olmadığını, bu sorunun Meclis Başkanlığı seçimiyle de sınırlı kalmayacağını belirtti.

Demokrasinin pas pas edildiğini kaydeden Erhürman, “Olmayacak duaya âmin demek için önümüzde bir daha sandık koyuyorsunuz. 5’inci turda ne sonuç çıkarsa çıksın ‘Meclis Başkanı seçtik’ deyip bunu kutlayacak ve önünüze mi bakacaksınız? Söylenecek her lafı söyledik. Bu iş bitti. Bu şekilde ülkeyi yönetmek mümkün olmayacak” dedi.

Bu durumda bütçenin de geçirilemeyeceğini ifade eden Tufan Erhürman, bütçenin geçmesi için hangi pazarlıkların konuşulacağını da sordu.

Bu saatten sonra temiz bir sayfaya ihtiyaç olduğunu, mevcut sayfanın “garaböcü” haline geldiğini ifade eden Erhürman, “Aklın yolu halktır. O fırsatı verin, halk herkese çok iyi gelecek, size de iyi gelecek. Buna güvenin. Bu saatten sonra hiçbir dikiş tutmaz” diye konuştu.