Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman; memleketin gailesini çeken, yetişmiş, liyakatli insanlarla birlikte yürüyeceklerini kaydederek, “birlikte yönetme” vurgusu yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir Web TV’de soruları yanıtlayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesini haklarından vazgeçmek için vermedi.” ifadesini kullandı.

Son dönemde Meclis’e "adeta yağmur gibi yasa tasarısı yağdığını" söyleyen Erhürman, bu kadar çok tasarının son güne yığılmasını da "anlamanın mümkün olmadığını " dile getirdi.

-"Bedelli askerlik günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir konu"

Bazı yasaların çok önemli bazılarının ise acil olmadığını belirten Erhürman, bedelli askerlikle ilgili yasanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Temmuz ayının celp ayı olduğunun altını çizen Erhürman, bedelli askerlikte ne olacağının önceden bilinmesinin önemine işaret etti.

Erhürman, “Yuvaya Dönüş Paketi’nden bahsediyorsunuz ama somut bir adım atacaksanız, bu bedelli askerlik meselesiydi. Ancak yarattığınız kargaşanın içinde bu yasa tasarısı da belirsiz bir geleceğe havale edildi. Oysa bu, çocuklarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyecek bir konu” dedi.

Polis Teşkilatı ile ilgili yasaya değinen Erhürman, şunları kaydetti:

“Dün akşam Polis Genel Müdürlüğü’nün kuruluş yıldönümündeydik. Polis Genel Müdürü emekli oldu. Bu iş neden son dakikaya bırakıldı? PGM, ülkede bu kadar güvenlik sorunu yaşanırken, polis gözbebeğimiz olmak zorundadır. Bu sadece hükümetin değil, Cumhurbaşkanlığı’nın da ciddi bir sorumluluğudur. Anayasa’da ‘Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’ diye bir organ var ve başında Cumhurbaşkanı bulunur”

- “Cumhurbaşkanı, birtakım sorunların çözümünde ve projelerin geliştirilmesinde önayak olmalıdır”

Hükümetin nisabı sağlayamamasıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Hükümet sıralarındaki bazı arkadaşlar Meclis’i terk etti. Oradan, hükümet sıralarından polis, seçim ve halk oylaması yasa tasarılarıyla ilgili bazı işaretler aldık.” diye konuştu.

Polis Yasası’yla ilgili konuşan Erhürman, “Ben de komiteye katıldım. Oraya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına gelen temsilci, yasa tasarısına ilişkin talebin GKK’dan gelmediğini, havuzun genişletilmesini bir ihtiyaç olarak görmediklerini, bu talebin hükümet tarafından geldiğini açıkça ifade etti.” ifadelerine yer verdi.

Herkesin, PGM’nin üzerine titremesi gereken bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanına bakıyoruz, bu konudan bihaber. Oysa böyle bir durumda Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplanabilir. Toplanmasa bile bir telefonla müdahale edilebilir. Bu yaşananların yaşanmaması sağlanabilirdi. Cumhurbaşkanı, birtakım sorunların çözümünde ve projelerin geliştirilmesinde önayak olmalıdır”

İktidar sıralarında erken seçimin de konuşulmaya başlandığını söyleyen Erhürman, “Dün sadece PGM ile ilgili değil, karma oy meselesinde de gözle görülür bir sorun yaşandı. İktidar vekilleri arasında bir bütünlük kalmadı. Dün, kendine hükümet diyen bu yapı, hem Meclis’i hem de PGM’yi çok ciddi şekilde tahrip etti.” dedi.

- “Memleketin gailesini çeken kişilerle birlikte bu yolu yürüyeceğiz”

Memleketin hali itibariyle, yetişmiş tüm insanlarla birlikte acilen çalışmaya başlamaları gerektiğini vurgulayan Erhürman, her geçen dakika, memleketin biraz daha “allem gallem” edildiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı makamının bu tür sorunlarda devreye girerek çözüm üretmesinin hayati önem taşıdığına değinen Erhürman, TDP’nin Parti Meclisi kararına işaret ederek, teşekkürünü yineledi.

“Yaptıkları açıklama bizim için çok değerliydi. ‘Birlikte yöneteceğiz’ şiarını uzun süredir kullanıyoruz. Mesele, Cumhurbaşkanının kim olacağı meselesinden öte bir meseledir. Toplumun yetişmiş, liyakatli insanlarını yönetsel süreçlere katmakla yükümlüyüz. Memleketin gailesini çeken, yetişmiş, liyakatli insanlarla birlikte yönetme taahhüdümüz var. Bu yalnızca solda birlik değil, çok daha geniş bir 'birlikte yöneteceğiz' talebidir. Temel kriterimiz liyakattır.” diye konuşan Erhürman, memleketin gailesini çeken kişilerle birlikte bu yolu yürüyeceklerinin altını çizdi.

Memleketteki sorunların büyüyüp çeşitlendiğini belirten Erhürman, ülkeyi yönetenler tarafından şu anda tam anlamıyla bir "gailesizlik" hâkim olduğunu ileri sürdü.

- “Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesini haklarından vazgeçmek için vermedi”

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin, “Türkiye’den buraya, buradan Türkiye’ye konuşmak” şeklinde kurulamayacağını kaydeden Erhürman, doğru zeminde, en iyi ilişkilerin kurulması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs sorununda bizim savunduğumuz model, iki eşit kurucu devlete dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayanan federasyondur. Ersin beyin bahsettiği ‘iki devlet’ modeli bunu da içeriyor mu, anlamış değilim. Neden iki eşit kurucu devlet diyorum? Çünkü bir anayasa yapılır, üç-dört yetki ortak olur, geri kalan tüm yetkiler kurucu devletlerde olur. Üç-dört konuda ortak karar verilsin mi, verilmesin mi? Ben diyorum ki; Kıbrıslı Rum liderliği, şimdi yaptığı gibi güvenlik konusunda İsrail ya da ABD ile istediği anlaşmayı yapabilsin, Kıbrıslı Türklerin iradesi bu sürecin dışında mı kalsın? Hidrokarbonlar güneyden çıktı diye, bizim hakkımız olmasın mı istiyoruz?

Dosyama hâkimim ve bu memleketin yetişmiş insanlarıyla birlikte hazırlanmış bir dosyayla yola çıkıyorum. Tek yol vardır; Diyalog ve diplomasi. Ben Türkiye Cumhuriyeti ile kavga etmem. Bugüne kadar eleştiri aldıysam da bu nedenle aldım. Özgüvenim var ve bu özgüvenle dosyamı hazırlayabileceğimi biliyorum. Kıbrıs Türk halkının içinde, Baf’taki, Limasol’daki haklarından vazgeçecek birini tanımıyorum.”