Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Maraş’ta düzenlenen Halk Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Maraş’ta da karar verildi, şimdi değişim zamanı” ifadelerini kullandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Maraş Halk Buluşması’nda Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve birçok milletvekili eşlik etti.

-Erhürman: “Tırnaklarımızı bu toprağa geçireceğiz; çocuklarımız için hep birlikte yürüyeceğiz”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Gönülleri kazana kazana geliyoruz. Maraş’ta karar verildi, şimdi değişim zamanı.” dedi.

Cumhurbaşkanlığının, bu ülkenin dışarıya açılan penceresi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “19 Ekim’den sonra dünya, Kıbrıs Türk halkının sesini duyacak.” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bu halkın insanlarının, çocuklarının haklarının peşinden koşma; onların haklarını söke söke alma makamıdır. Makam, kimseye değer katmaz; makamın kendi değeri vardır. Siz o makama değer katmaya çalışırsınız. Eğer makamın değerini azaltacak şekilde davranırsanız, insanlar kendi makamlarına güveni yitirmeye başlar; bu da halka özgüven sorunu olarak yansır. 19 Ekim’den sonra sözümüz sözdür. Bu halk yeniden ülkesiyle de kurumlarıyla da gurur duyacak. Hiç kimse bu halkın özgüvenini zedeleyemeyecek. Beş yıl bir şey kazandırmadı; aksine bir şeyler kaybettirdi.” diye konuştu.

Çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, “Çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımız için birlikte yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bir kişinin köşkü olmayacak; bu halkın evi olacak. Bu halk orada kendini evinde hissedecek. Cumhurbaşkanlığında çalışan ekipler, liyakat esasına göre seçilmiş; tüm insanlarımızın birlikte çalışacağı kadrolardan oluşacak” ifadelerini kullandı.

“Öyle bir beş yıl yaşattılar ki, bu nedenle 24 saat gece gündüz çalışmamız lazım.” diyen Erhürman, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun bütün çocukların kendi çocuğu gibi olduğuna vurgu yaptı ve “Ne olursa olsun, kim nereden gelirse gelsin ben toprağımdan asla vazgeçmem. Tırnaklarımızı bu toprağa geçireceğiz; çocuklarımız için hep birlikte yürüyeceğiz. Bu güzel ülkeyi hep birlikte çok güzel yöneteceğiz” dedi.

-Çeler: “Ciddiyeti olan bir cumhurbaşkanıyla bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz”

Etkinlikte söz alan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Tam beş senedir hiç temsil edilmedik. Sadece kendi partililerine hizmet edenlerle buralarda olduk.” ifadelerini kullandı.

“Tufan Erhürman ile 15 ay hükümette görev yaptık. Erhürman’ın en büyük talimatı şuydu. Kimin nereden geldiğine, hangi partili olup olmadığına bakmadan görev yapacaksınız. Biz de kimin nereden geldiğine bakmadan görev yaptık. Herkese insan gibi davrandık. İnsan gibi davrananların yanında olmak da TDP’nin en büyük görevidir.” diyen Çeler, Kıbrıs Türk halkını en iyi temsil edecek kişinin Tufan Erhürman olduğuna işaret etti.

Çeler, “Yıllarca korku salmaya çalıştılar. Onlar korku salarak oy toplamaya çalışıyor. Bu seçim sol–sağ seçimi değil, varoluş seçimidir.” ifadelerini kullandı. Söz konusu seçimin, çocukların ve geleceğin seçimi olduğunu vurgulayan Çeler, “Bu seçime giderken birliği ve mücadeleyi herkese göstermek zorundayız. Bu sözün altına imzamızı attık; Tufan Erhürman’ın yanında durmaya devam edeceğiz. Ciddiyeti olan bir cumhurbaşkanıyla bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.

-Kayalp: “19 Ekim’de ülkemiz açısından önemli bir seçime gidiyoruz”

Etkinlikte konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, “19 Ekim’de ülkemiz açısından önemli bir seçime gidiyoruz.” dedi. Söz konusu seçimin sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil, çocukların ve torunların geleceğini belirleyecek bir seçim olduğuna dikkat çeken Kayalp, “Hepimiz açısından son derece önemli bir süreç yaşıyoruz.” diye konuştu.

Oktay Kayalp, “Bu seçimin sonucunda mevcut yapının devamını mı yoksa ülkeyi hep birlikte yönetmeyi mi seçeceğimize birlikte karar vereceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte zaferle çıkacağız” diye ekledi.