Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te basın açıklaması yaptı.

Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında CTP milletvekilleri de hazır bulundu.

Uzun uzun anlatacak bir şey olduğuna inanmadığını, bütün gündür yaşananların herkesin bilgisinde olduğunu belirten Erhürman, kimine göre kriz, kimine göre kaos olan şeyin sorumlusunun Meclis olmadığını, bunun her zamanki gibi bir algı operasyonu olduğunu, halka fayda sağlamadığını belirtti.

“Gerçek gün gibi aşikar, ortadadır.” diyen Erhürman, gerçeğin; 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia edenlerin 15 tur boyunca 26 oya ulaşıp bir Meclis başkanını seçememesi olduğunu vurguladı.

Erhürman, son turda Ziya Öztürkler’e 3 geçersiz oy kullanıldığı konusunda kamuoyunda en ufak bir soru işareti bulunmadığını, bunun sadece CTP'ye oy verenlerin değil herkesin bildiği ve söylediği bir şey olduğunu savundu.

Erhürman, son oylamadan sonra planlananın Divan’ın toplanması olduğunu, hükümet denen yapının, Divan'ın toplanmasından kaçınma sebebinin de Divan'da kendilerine mensup milletvekillerinin de onların istediği şekilde davranmayacağını bilmeleri olduğunu söyledi.

-"Sorunun çözümü çok kolay"

Sorunun çözümünün çok kolay olduğunu, 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia edenlerin yeni, şaibesiz bir seçime giderek 26 oy çıkarabileceğini belirten Erhürman, ”Bu yola başvurmama sebepleri yine seçime giderlerse 26 oya ulaşamama endişelerindendir.” dedi.

Meclis'te kaos falan olmadığını yineleyen Erhürman, yaşananların; “kendisi kaos içinde olan ve buna rağmen kendilerine hükümet demeye devam eden yapının, kendi krizini örtbas etmek üzere, algı operasyonu yaparak sanki Meclis kaostaymış gibi gösterme arzusunun yansıması" olduğunu söyledi.

Erhürman, “Meclis'teki krizi bitirin” çağrılarının da gerçeği yansıttığını düşünmediğini belirterek, “Burada taraflar yoktur. Burada açık bir şekilde hukuk ihlali gerçekleştirmek suretiyle başkan seçilmemiş bir kişiyi koltuğa oturtmaya çalışan ve kendine hükümet diyen bir yapı var.” dedi.

“Karşılarında da bu kişi meclis başkanı seçilmedi, Meclis seçilmemiş kişiyle faaliyet gösteremez diyen bizler varız.” diyen Erhürman, bunu sadece CTP’lilerin değil Meclis'teki tüm milletvekillerinin söylemesi gerektiğini, Meclis'in bir bütün olarak taraf olması gerektiğini savundu.

Erhürman, sanki her şey normalmiş de kendileri gereksiz tepki gösteriyorlarmış gibi bir algı operasyonunun kimsenin işine yaramayacağını, bugüne kadar kimsenin de kendilerine Zİya Öztürkler'in Meclis Başkanı olduğunu kabul edin demediğini, öyle biri varsa açıkça gelip söylemesini istedi.

Kendisinin yaptığı diyalog çağrılarına da kimsenin yanıt vermediğini hatırlatan Erhürman, 'ben yaptım olur' zihniyetinin devam ettiğini söyledi.

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Erhürman, bugün yaşanan tartışmanın da gereksiz olduğunu çünkü oylama yapılmasının Meclis İç Tüzüğü'nde “gerekirse” ibaresine bağlandığını, Meclis Başkan Vekili Özdenefe’nin de buna istişare ederek karar vermek istediğini söyledi.

Meclis İç Tüzüğü'nde pusulalarla veya başka konularla ilgili detaylı bilgi olmadığını ancak vekillerin oylarını uçak yaparak sandığa uçuramayacağını bileceğinin varsayıldığını aktardı.