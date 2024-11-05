“Meclis’te seçilmemiş bir kişiyi Meclis Başkanı olarak kabul etmemek hepimizin görevidir”

Erhürman, UBP’nin seçim sürecindeki tutumunu, meclis hukukçularının verdiği görüşlerin göz ardı edilmesini ve hukukun hiçe sayıldığının altını çizdi. Ziya Öztürkler’in “Hukukçuların başına üç yeşil elma düştü ve görüşleri değişti” ithamlarına sert bir dille yanıt veren Erhürman, “Yalan ve terbiyesizlik” ifadelerini kullandı.

CTP sorumluluğunu yerine getirdi

Erhürman, sürecin başında UBP’nin kendi grubunda bir seçim yaparak Meclis Başkanlığı adayını belirlediğini, bu adayın Zorlu Töre olduğunu ifade etti. Erhürman, “Meclis Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Töre aday olarak gösterildi ve dört tur sürdü. Dördüncü turun ardından Töre’nin adaylığı geri çekildi ve Kutlu Evren aday olarak gösterildi. Ancak bu sırada, Töre Meclis’te olmasına rağmen, Meclis’in açılması için CTP’den yardım istendi ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’den Meclis’i açması talep edildi. CTP, bu isteği karşılayarak Meclis’in açılmasını sağladı ve seçimler devam etti. Ancak bu seçimde de Evren’in adaylığı reddedildi ve 26 ret oyu çıktı” dedi. Tufan Erhürman, “Gece saat 22.30 civarında UBP Grup Başkanı Ünal Üstel’den Töre’ye gönderilmiş bir kağıt geldi. CTP olarak seçimlerin tekrar yapılmasını desteklemek amacıyla biz de bu kağıda imza attık, ancak Töre’nin Meclis’i açmaması ve divanı toplamaması nedeniyle seçim süreci ertelendi. Ertesi gün Töre’nin yeniden Meclis’i açmaması üzerine, CTP bu sürecin tamamen UBP'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti” dedi. “Sorumluluk artık sizdedir, seçimi gerçekleştireceğinize emin olduğunuzda açın dedik” diyen Erhürman, yaşanan sorumsuzluk ve gecikmelerden dolayı eleştirilerde bulundu.

“Öztürkler iki tur seçilemezsem çekileceğim demişti”

“UBP, Ziya Öztürkler’i aday olarak gösterdi ancak Öztürkler iki tur dener ve başarısız olursa çekileceğini beyan etti. Ancak sözünü tutmadı ve sonuna kadar adaylığa devam etti. Son turda üç tane çok mühürlü oy pusulası çıktı ve CTP bu oy pusulalarına itiraz etti” diyen Erhürman, "Başsavcının görüşleri bağlayıcı değildir diye bir mevzuat yok ama bu, başsavcının görüşlerini hiçe saymak anlamına gelmez. Üç hukukçudan gelen yazılı görüşlere rağmen süreci yönetenler divanı toplamadan işlemleri sürdürdü" dedi. Üstel ile yaptığı görüşmeyi anımsatan Erhürman, “Pazartesi günü divanın toplanacağını söylemiştti. Ancak Üstel’in bu sözüne rağmen, divan toplanmadan Resmi Gazete’de bir karar yayımlandı” diye konuştu. Meclis hukukçularından alınan görüşlerin CTP ile paylaşılmadığını ve sonrasında bilgi aldıklarını söyleyen Erhürman, Ziya Öztürkler’in kendini başkan ilan ettiğini kaydetti. Tufan Erhürman, "CTP olarak biz hukukçu görüşlerinden yazıldıktan iki gün sonra haberdar olduk. Ziya Öztürkler’in “Hukukçuların başına aniden üç yeşil elma düştü ve kararları değişti” söylemlerini de sert bir dille eleştiren Erhürman, söz konusu durumu terbiyesizlik olarak niteledi. Erhürman ayrıca, gizli oy açık sayım ilkesinin ihlal edildiğinde oyların geçersiz sayıldığını anımsattı.

“Bu meclisin tarihinde böyle bir şey yok”

Tufan Erhürman hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş bir seçim sonucunun CTP tarafından tanınamayacağını açıkça belirtti. Meclis’in mevcut durumunun kilitlenmediğini, UBP’nin uygun bir aday gösterip seçim sürecini tamamlaması halinde kaosun sona ereceğini ifade etti. CTP’ye yönelik suçlamalara da yanıt veren Erhürman, “Hiç kimse CTP’den bu kadar açık bir şekilde hukuka aykırı gerçekleşmiş seçimin sonucunu tanımasını bekleyemez” diye konuştu. Tufan Erhürman, "Bu konuda yorum yapan herkes elini vicdanına koysun. Bir kriz var. Şaka gibi diye manşetler atıldı" diyerek duruma tepki gösterdi. Erhürman, "15 tur boyunca '29 vekil desteğim var' demelerine rağmen bir kere bile 26’ya ulaşamayan, üç hukukçudan görüş alıp ertesi gün yayın yapan yapı kaos yaratmaktadır. Kaosu üreten, kendine hükümet diyen yapıdır" şeklinde konuştu. Meclis Başkanlığı seçiminin hızla yapılması gerektiğini belirten Erhürman, "CTP de Meclis Başkan Yardımcısı adayını gösterecektir. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlandıktan sonra CTP, Meclis Başkan adayını gösterecektir" ifadelerini kullandı. Erhürman, "Bu halinizle siz kendi kendinizi yönetemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz? Bu Meclisin tarihinde, 15 turda Meclis Başkanı seçemeyen ve kendine hükümet diyen bir yapı yok," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı. Erhürman, "29 milletvekili desteği var diyerek ülkeyi yönetiyorum iddiası olamaz. Halk size de iyi gelecek. Hiç olmazsa Meclise darbe vurmayın," ifadeleriyle UBP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü ve CTP’nin süreci tanımaması için başka bir seçenek bırakılmadığını belirtti. "Bu Mecliste seçilmemiş bir kişiyi Meclis Başkanı olarak kabul etmemek de hepimizin görevidir. Bu oturum, sekizinci oturumdur," diyerek konuşmasını tamamladı.