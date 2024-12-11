Erhürman, Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Ünal Üstel’in ardından söz alarak, bir takım eleştirilerde bulundu.

İlk olarak yayımlanmasının planlandığı açıklanan Kalkınma Planı hakkında konuşan Erhürman, projeksiyonla belirlenen 489 bin nüfusun inandırıcı olmadığını, bu şekilde yapılan bir kalkınma planının yapılmış sayılamayacağını savundu. Kalkınma Planı’nda 5 yıl içinde artacak nüfusun da hesaba katılması gerektiğini kaydeden Erhürman, bunun için nüfus planlaması yapılması gerektiğini belirtti, nüfus planlamasına dair bir çalışmanın olup olmadığını sordu.

Kalkınma Planı’na ilişkin kendilerinden 2 gün içerisinde görüş talep edildiğini ve bunun uygulanabilir olmadığını kaydeden Erhürman, toplantıya da bir defa katıldıklarını ve bu toplantıda veri ve nüfus planlaması olmadan planların yapılmayacağını anlattıklarını belirtti. 2024 yılının ilk çeyreğinde bu Plan’ın yürürlüğe gireceği yönündeki hükümet yetkililerinin açıklamalarına işaret eden Erhürman, bunun yapılamayacağını ilk baştan beri söylediklerini kaydetti.

- “Tek sorunumuz bir Pazar günü eve kapanmak olsun”

Depreme ilişkin de konuşan Erhürman, “Neden çocuklarımız konteyner sınıflardadır?” sorusunun cevabının deprem riski olmadığını öne sürdü. Erhürman, yeni yapılan Suat Günsel İlkokulu’nda böyle bir risk olmadığına dikkat çekti, esas sorunun çağ nüfusunun hesaplanamaması olduğunu öne sürdü.

“Kalkınma Planı hazırlama işinden vazgeçilmesi gerektiğini” söyleyen Erhürman, ilk önce bunun koşullarının yaratılması için çalışılması gerektiğini dile getirdi. “Nüfus sayımı için insanların eve kapatılmaması” gerekçesini eleştiren Erhürman, “Tek sorunumuz bu olsun. Bir pazar günü insanları eve kapatmak olsun. Tek sorunumuz bu olsun da, Haspolat’ta insanları yakmasınlar. Ambulanslar yetişsin, hastaneler yetsin.” diye konuştu.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’nde atılan adımları soran Erhürman, kendilerinin nüfus sayımı için 6,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını ancak "Rahip Brunson olayı nedeniyle" yapamadıklarını anlattı.

Erhürman, Kıb-Tek’teki gelişmeleri de değerlendirerek, depoların dibindeki çamurun yakılmasıyla cihazların zarar gördüğünü, bunu kendilerinin ve Türkiye’den gelen uzmanların olduğu bir toplantıda dile getirildiğini kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “kasıtlı yapılmış olabileceği” yönündeki ifadesine karşılık ise Erhürman, ispat çağrısında bulundu.

“Petrol stabil, döviz stabil, tamiratı Türkiye yapıyor, navlunu Türkiye ödüyor... Demek ki elektriğe zam gelmemesi gerek. Hatta fiyatların düşmesi gerek. Peki neden düşmüyor?" diye soran Erhürman, “Kıb-Tek’e yapılan 9 milyon zararın finansmanının konuşulması gerektiğini” söyledi, “pembe tablolar çizildiğini” savundu.

- “Sepet için çalışmalar 6 yıldır başlıyor”

Hayat pahalılığı hakkında da konuşan Erhürman, “sepet için çalışmaların başladığına” yönelik ifadeleri eleştirerek, bunların yıllardır söylendiğini belirtti. İstatistik Kurumu ve kamuoyunun karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, kurum açıklamalarından sonra yetkililerin açıklama yaparak, konuya açıklık getirmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, sorumluluk alınması ve sepet çalışmalarının bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

İlaç erişimine de değinen Erhürman, kanser hastalarının son günlerdeki sıkıntılarını paylaştı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de bu ay bir takım izinlerin alınmasında sıkıntı yaşandığını ve bazı onkoloji ilaçlarının zamanında tedarik edilemediğini, Bakanlık olarak devreye girdiklerini ve sorunun giderildiğini kaydetti. Bakan Dinçyürek, 14 aydır ilaç tedariklerinin kesintisiz yapıldığını belirtti.

Yerinden söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Erhürman’ı “yanıltıcı konuşma” yapmakla eleştirdi. Ardından milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

Başbakan Ünal Üstel ve Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuşmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi 27 kabul, 5 ret ile oy çokluğuyla onaylandı. Oylamanın ardından Meclis oturumu tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın bütçe görüşmelerine devam edecek. Yarın saat 10.00'da başlayacak oturumda Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.